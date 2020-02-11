В Санкт-Петербурге руферы пробежались по зданию Главного штаба Эрмитажа

Любители экстрима — руферы — забрались на здание Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Очевидцы сняли это на видео.

На кадрах видно, как группа молодых людей пробегает по крыше исторического здания.

Как им удалось туда взобраться, пока неизвестно, сообщает телеканал "Россия 24".

Стоит отметить: такая прогулка могла закончиться трагедией. К счастью, со скользкой крыши никто не упал.