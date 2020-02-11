Проворов забил и помог "Филадельфии" обыграть "Флориду"

В Северной Америке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. В одном из матчей "Филадельфия Флайерз" нанесла поражение "Флориде Пантерз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "Флайерз".

Проворов забил при счете 1:0 в пользу соперника и, таким образом, сравнял счет в матче. Почин россиянина поддержали его партнеры Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Санхайм и Клод Жиру, каждый из которых забил по одному голу. Единсвтенная шайба у "пантер" на счету Маккензи Уигара.

Параллельно "Вашингтон Кэпиталз" был обыгран хоккеистами "Нью-Йорк Айлендерс". У "кэпз" забивали Джон Карлссон, Ларс Элер и Ти Джей Оши. У "островитян" дубль у Энтони Бовиллье, Девон Тэйвз, Леонид Комаров и Джордан Эберле. Александр Овечкин не забил и по-прежнему находится в двух шайбах от круглых 700 голов в НХЛ.