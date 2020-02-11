11 февраля 202010:59 Денис Давыдов

Праймериз в США: демократы не могут посчитать голоса, Трамп благодарит Пелоси за импичмент

Праймериз в США: демократы не могут посчитать голоса, Трамп благодарит Пелоси за импичмент

В США стартуют первичные выборы — праймериз, в ходе которых кандидаты поборются за право представлять свою партию на президентских выборах. Честь открывать марафон среди штатов выпала Нью-Гемпширу. Внимание приковано, конечно, к демократам, в чьих рядах наметилось активное противостояние после провального дела об импичменте Трампа. Кому отдана пальма первенства и зачем сам Дональд Трамп призывает идти голосовать за демократов?

Ни перекусить, ни передохнуть времени нет. Обед с собой заказывает Элизабет Уорен, заодно агитирует жующих. До праймериз остается несколько часов. Кандидаты нужно успеть объехать весь Нью-Гемпшир.

-Уже сутки на ногах! Как себя чувствуете?
-Я в порядке. Взяла черничный кекс и горячий чай. Что еще нужно?
-Какие планы на сегодня?
-Везде успеть!


В спортзале студенческого городка своим сторонникам назначил встречу самый пожилой кандидат. 78-летний Сандерс себя называет социалистом-демократом, и такой подход электорату по душе.

- А как вам его предложения? Некоторые говорят, что крайне левые идеи Сандерса не подходят американцам.

- Они ошибаются! Его идеи не такие уж и левые! Они для людей! Сандерс приведет нас куда нужно! Потому что мы сейчас определенно не там, где должны быть.

- Берни сражается за всех нас. Мне очень нравятся его предложения: бесплатное образование, медицина для всех!

Сандерс для них не чужой — Конгрессмен от соседнего штата Вермонт. Сандерс здесь как дома. С Нью-Гемпширом у него давняя любовь. Здесь же на праймериз в 2016 получил больше 60 процентов голосов и сейчас по опросам лидирует.

На внутрипартийных выборах в Айове Сандерс отстал от конкурента Бутиджича всего на одну десятую процента. Нью-Гемпшир все может легко изменить. Но если демократы еще решают, на кого ставить, то республиканцы определились со своим суперменом.

- Дональд Трамп — лучший президент, который когда-либо был у Соединенных Штатов.

- Он выполняет все свои предвыборные обещания. Экономика еще никогда не чувствовала себя так хорошо.

- Посмотрите на наш рынок акций: у Microsoft как никогда дорогие акции, Apple тоже растет, каждый месяц они бьют рекорды. Это лучшее время! Голосуйте за Трампа, ребята!

Ни спортзал, ни библиотека это море сторонников не вместили бы. Тысячи идут на стадион в центре Манчестера поддержать прилетевшего к ним Трампа. Несостоявшийся импичмент только усилил его группу поддержки.

"Сенат проголосовал против возмутительного партизанского импичмента. Мы преодолеем это все вместе. И у нас самые высокие результаты опросов. Спасибо большое, Нэнси!" – сказал Трамп.

Персональный укол спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, затевавшей импичмент, а заодно всем демократам Трамп наступает на больную мозоль: почти неделю в Айове не могли посчитать результаты внутрипартийных выборов, а хотят управлять страной.

Белый дом как раз накануне представил свой план действий – бюджет на будущий год. Щедро профинансируют сдерживание конкурентов из Пекина, Москвы. Только на противодействие России выделят почти 800 миллионов долларов.

"У нас есть огромное количество супербыстрых ракет, — сообщил Трамп. — Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты. Они необходимы нам, так как Москва уже обладает подобным вооружением. Я не буду сейчас рассказывать, как они их получили. Русские, возможно, взяли идею из планов администрации Обамы. Это очень плохо".

Одной фразой и прямой наводкой неведомые ракеты Трампа ударили по Джо Байдену, служившему при Обаме вице-президентом. Он и так в Айове был четвертым, и в Нью-Гемпшире по опросам недалеко ушел. Кого из кандидатов местный партактив хочет видеть кандидатом, станет понятно уже завтра утром по московскому времени, если, конечно, калькулятор у демократов опять не сломается.

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