10 городов Китая с самым чистым воздухом

Китай снискал себе славу страны с крайне непростой ситуацией в экологии. Зачастую качество воздуха в китайских городах оценивается как очень низкое. Однако Министерство экологии и защиты окружающей среды Китая опубликовало отчет о качестве воздуха в стране.

Ниже мы расскажем о том, в каких городах Китая самый чистый воздух.

10. Тайчжоу, провинция Чжэцзян

Тайчжоу — городской округ в китайской провинции Чжэцзян. Одной из главных достопримечательностей города является Великая Китайская стена.

9. Шэньчжэнь, провинция Гуандун

Город притягивает иностранные и государственные инвестиции, благодаря чему за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр. Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая.

8. Гуйян, провинция Гуйчжоу

Гуйян — городской округ в провинции Гуйчжоу КНР, административный центр провинции. Имея субтропический климат, Гуйян занимает восьмое место в рейтинге городов с самым чистым воздухом в Китае.

7. Лишуй, провинция Чжэцзян

Лишуй — городской округ в провинции Чжэцзян КНР. Несмотря на то, что город является крупным промышленным центром, он занимает седьмое место в рейтинге городов с самым чистым воздухом.

6. Фучжоу, провинция Фуцзянь

Фучжоу — крупный центр химической, лесной, целлюлозно-бумажной, пищевой, полиграфической, текстильной промышленностей, а также машиностроения.

Тем не менее, город оказался на шестой позиции в рейтинге городов с самым чистым воздухом в Китае.

5. Хуаншань, провинция Аньхой

В декабре 1990 года ЮНЕСКО включило этот район в список природных объектов Всемирного наследия в качестве объекта исключительной природной красоты и за его статус места обитания редких видов растений и животных.

4. Сямынь, провинция Фуцзянь

Несмотря на то, что город является крупным портовым и промышленным центром, он занимает четвертое место в рейтинге городов с самым чистым воздухом Китая.

3. Чжоушань, провинция Чжэцзян

В городе Чжоушань находится аэропорт, связывающий его с основными городами Китая.

Город входит в первую тройку по чистоте воздуха среди городов Китая.

2. Хайкоу, провинция Хайнань

Хайкоу стал самым большим городом острова. Он занимает вторую позицию по чистоте воздуха среди китайских городов.

1. Лхаса, Тибетский автономный округ

В настоящее время в экономике большое значение приобрела индустрия туризма. Туристов привлекает уникальный дворец Потала, храмы и необычная природа.

Здесь самый чистый воздух в Китае.