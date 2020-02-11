11 февраля 202012:15

Таиланд выплатит 140 тысяч долларов семье детей, погибших при столкновении катеров

Власти Таиланда выплатят компенсацию российской семье, потерявшей двоих детей при столкновении катеров у острова Пхукет. Сумма выплаты составит 4 миллиона бат (140 тысяч долларов США), сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ на Пхукете Владимира Соснова.

"Размер компенсации мне сообщил вице-губернатор провинции Пхукет, – сказал дипломат. – Он сказал, что будет выплачено в общей сложности по 2,1-2,2 миллиона таиландских бат за каждого погибшего ребенка".

Соснов уточнил, что эта сумма составлена из компенсаций от министерства туризма Таиланда и различных фондов, а также страховых выплат.

Помимо этого дипломат сообщил, что тайская полиция назвала причину столкновения катеров. Оба судна превысили скорость в три раза, уточнил генконсул.

"Там узкое место, это на подходе к пирсу, с которого обычно выходят в море катера с туристами. Разрешенная скорость в этом месте – 5 узлов (9,6 километра в час), а оба катера шли навстречу друг другу со скоростью 15 узлов (28,8 километра в час)", – пояснил Соснов.

Тем временем стало известно, когда тела погибших детей доставят на родину, в Челябинск. Как сообщила в Facebook региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, это произойдет не ранее чем через 10 дней. Омбудсмен добавила, что разговаривала с родителями погибших детей, и ее помощь как уполномоченного в данный момент им не требуется.

Двое российских детей – шестилетняя девочка и ее 12-летний брат – погибли10 февраля при столкновении туристических катеров. На одном из судов находились 35 россиян с сопровождающим. 20 граждан РФ получили травмы и были госпитализированы, но большинство из них были выписаны в тот же день.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью детей.

 

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