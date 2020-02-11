Звезда хорроров и комедий Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет во время пробежки

В возрасте 25 лет внезапно скончался британский актер Рафаэль Коулмэн, ставший известным еще в 9 лет, когда сыграл в фэнтези-комедии "Моя ужасная няня".

Как сообщил в соцсетях его отчим Карстен Дженсен, это произошло во время пробежки. Другие подробности внезапной смерти молодого актера пока не известны. Отмечается лишь, что видимых проблем со здоровьем у него не было.

Помимо "Моей ужасной няни", Рафаэль Коулмэн снимался в таких кинолентах, как "Четвертый вид" (с Миллой Йовович) и в хорроре "Оно живет", сообщает РИА Новости.