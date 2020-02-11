Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем своей администрации помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака.

Занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Андрей Богдан подал заявление об отставке и был уволен, передает ТАСС.

Ранее украинские СМИ сообщали, что между Богданом и Ермаков давно существует взаимная неприязнь, которая в последнее время достигла своего апогея.

Андрей Ермак занимался международными отношениями в офисе президента Украины с июля 2019 года. В частности, он участвовал в переговорах по вопросу обмена пленными, а также являлся представителем Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция).