В московском отеле задержали серийного насильника

В московской гостинице "Измайлово" по подозрению в изнасиловании двух девушек задержали 38-летнего уроженца Курганской области, ранее неоднократно судимого, сообщили в столичном управлении СКР.

Точное число жертв мужчины следователи не называют, на данный момент известно о двух случаях. Так, в августе 2019 года подозреваемый познакомился с девушкой в соцсетях и пригласил ее на свидание, но после встречи в холле гостиницы он обманом заманил ее в номер и изнасиловал. В минувшем январе он по аналогичному сценарию надругался над другой девушкой.

Задержали предполагаемого насильника на территории отеля, но при каких обстоятельствах, ведомство не уточняет. По решению суда он взят под стражу. Оперативники не исключают, что мужчина причастен к другим изнасилованиям на территории Подмосковья.