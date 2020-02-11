В Калининграде в кабинетах гинекологов установили камеры для борьбы с коррупцией

В Калининграде женщина обратила внимание на камеры видеонаблюдения, установленные в кабинетах женской консультации. Местную жительницу возмутило данное явление, потому она обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру.

По словам Екатерины Серебренниковой, она пришла в женскую консультацию на УЗИ органов малого таза. Раздевшись, женщина заметила видеокамеру, установленную напротив кушетки для пациентов. Екатерина отметила, что о съемке ее никто не предупреждал.

Жительница Калининграда считает, что посещение гинеколога — достаточно интимный момент. Не хочется, чтобы во время процедуры кто-то посторонний видел это. Екатерина Серебренникова проконсультировалась с юристами, которые пояснили, что видеонаблюдение в таких кабинетах является незаконным, сообщает РИА Новости.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, ответило женщине на жалобу: женская консультация считается общественным местом, потому там дозволена установка камер.

Региональная прокуратура перенаправила обращение Екатерины в женскую консультацию. На днях женщине пришел ответ, согласно которому медицинское учреждение не нарушает прав пациентов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по данной ситуации.

На сайте Следственного комитета по Калининградской области сообщается, что на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет. В нем отмечается, что камеры были установлены по указанию главного врача якобы для предотвращения коррупционных и других преступлений.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



В 2017 году вопиющий инцидент произошел в Костроме. Владельцы частного медицинского центра тайно следили за сотрудниками и пациентами. Камеры были установлены в кабинете гинеколога. Руководство клиники оправдывало себя тем, что установило устройства якобы для борьбы со взятками.