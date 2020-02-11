Word, Excel и PowerPoint для "айфонов" стали проще и быстрее

Компания Microsoft обновила офисный комплект Office для iOS-устройств (включая iPadOS). Новых функций в мобильные версии Excel, PowerPoint и Word почти внесли, зато пользоваться всей тройкой приложений стало быстрее и удобнее.

"Глобальное обновление дизайна: использовать приложение теперь еще проще, - описывают изменения разработчики. - Оно стало работать быстрее и выглядеть красивее". Интерфейс программ был приведен к единообразию, у всех появилась обновленная панель Alt Text (область замещающего текста), откуда можно добавлять подписи и помечать элементы как декоративные.

В Excel самым крупным новшеством стала функция "ПРОСМОТРX". С её помощью можно найти нужную информацию во всей таблице или в диапазоне ячеек. Помимо этого, появилась возможность отвечать на упоминания и примечания прямо их электронного письма, не открывая документа.

Версии 2.34 уже доступна для загрузки. Скачать их можно из магазина App Store.