24 собаки в одной московской квартире: соседи волонтера не верят в его добрые намерения

Спокойную жизнь одной из многоэтажек в Бутово нарушил собачий приют. В обычной трехкомнатной квартире живут больше двадцати питомцев. Хозяин уверяет, что строит для них частный дом, где обустроит настоящий приют. Деньги на него, кстати, собирают сами собаки, но соседи в это не верят.

Это кадры не из приюта для бездомных животных, а из обычной трехкомнатной квартиры. Андрей Айдов, владелец собак, знакомит с питомцами:

— Это Бим из Ростова-на-Дону. Сбит машиной был, мною подобран четыре года назад. Это Алмаз из Бутово.

В квартире собаки, а их здесь 24, повсюду: на кроватях и диванах, под столами и стульями. Животные едят в прихожей.

Раньше животных держали в Калужской области. Айдовы купили там землю и открыли приют, но соседям это не понравилось.

Решение о том, что на участке можно держать не больше двух собак, принимала местная администрация.

"Собак выгуливали без поводков, без намордников. Выгул осуществлялся с обратной стороны — открывалась калитка, и стая бежала. Люди приезжают летом обычно с детьми, внуками отдохнуть. Несовершеннолетние боялись выходить на велосипедах кататься", — рассказала глава администрации МО СП "Деревня Рыляки" Оксана Муртузалиева.

Теперь собаки без поводков и намордников пугают прохожих в Бутово, а по ночам мешают спать соседям:

— Очень шумно! Мне на 13 этаже все слышно, особенно ночью, когда они выть начинают.

Андрей Айдов уверяет, что строит новый приют уже в другом месте. Для этого он каждый день возит собак в центр — собирать деньги. Получается неплохо: несколько тысяч за полчаса. Однако бывшие соседи Айдовых уверены: деньги, собранные в Москве, идут не на приют, а на развитие бизнеса. В посте одной из групп социальной сети "ВКонтакте" отмечается:

"Айдовы открыли сборы на приют и в скором времени накупили новых породистых коз, овец и коров. Однако, войдя во вкус, они решили не останавливаться на достигнутом и собирают деньги. Понравилось жить за чужой счет, вот и все. Паразитируют на простодушных".

Андрей Айдов готов предоставить доказательства того, что приют в Новгородской области все-таки есть. Но, судя по кадрам, стройка там давно остановлена.