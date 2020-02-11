Владимир Филиппов покинет пост ректора РУДН

Владимир Филиппов решил покинуть пост ректора Российского университета дружбы народов. Об этом он объявил во вторник, 11 февраля, на заседании наблюдательного совета РУДН.

В марте 2020 года у Филиппова истекает срок полномочий ректора РУДН. Он не намерен ходатайствовать перед наблюдательным советом, Министерством науки и высшего образования России о продлении срока полномочий до достижения им предельного возраста в 70 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу университета.

Свое решение Владимир Филиппов обосновал тем, что в 2020 году РУДН необходимо разработать новую программу развития до 2025 года, а также стратегию развития до 2030 года. Ректор отметил, что в таких условиях продление срока его полномочий на год является нецелесообразным.

В качестве нового ректора наблюдательный совет рекомендовал директора Юридического института РУДН Ястребова Олега.

Владимир Филиппов занимал пост главы вуза с 2005 года. До этого он также был ректором РУДН в период с 1993 по 1998 год.