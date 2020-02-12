Избиение туристов в Польше: как отнеслись к происшествию сами поляки

Полиция польского города Торунь разыскивает группу людей, которая жестоко избила пятерых граждан России, Украины и Белоруссии. Причиной конфликта стала русская речь. При нападении преступники выкрикивали нацистские лозунги. У большинства пострадавших серьезные ушибы, одного из них ждет сложная операция.

Древний городок Торунь на севере Польши, родина Николая Коперника, славится своими живописными видами на речку Вислу, историческим центром, внесенным в список наследия ЮНЕСКО, и руинами тевтонского замка. Но пятеро туристов Торунь запомнят как место, где за право говорить на русском языке они были унижены, оскорблены и избиты.

"На нас напали под лозунгами "Польша для поляков" и "Е**ные украинцы". Добавлю, что украинцами были всего два человека из пяти. Больше всего меня пугала пассивность людей, которые не реагировали и равнодушно проходили мимо сложившейся ситуации".

Письмо одного из пострадавших, поляка Дамиана Недвецки, принимавшего гостей на родине, опубликовано на странице Центра мониторинга расизма и ксенофобии Польши, оказывающего пострадавшим юридическую помощь. Компания из семи человек, настроенных крайне негостеприимно, отдыхающим встретилась у входа в старый город. Диалога не сложилось, бить начали сразу, всех и без разбора, даже девушку. У большинства ушибы мягких тканей, у одного — перелом костей черепа и сложная операция впереди.

"Нападавших было семь человек. В ходе разбирательства полиция получила записи с камер видеонаблюдения, на которой видно пять человек, которые могут быть причастны к преступлению. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Офицеры ищут людей, которые могут помочь установить личность подозреваемых, а также свидетелей происшествия", — говорит Войцех Кростовский, представитель местной полиции.

Такие нападения здесь, увы, нередки, но все ещё вызывают сильнейший резонанс.

"Это бандитизм и необычайное проявление ненависти, с которыми нельзя смириться. Я решительно осуждаю такое поведение. Я надеюсь, что полиция быстро найдет виновных, а суд их накажет. Ноль толерантности к бандитам", — заявил градоначальник Михаил Залесский.

Судя по выкраиваемым лозунгам, нападавшие не видели разницы между русскими, украинцами и белорусами, считая всех носителями одного языка. Но вот что именно вызвало в них такую ненависть, станет известно уже во время допроса; двух нападавших уже опознали.

"К сожалению, в Польше это явление довольно серьезное, и оно распространяется, — говорит журналист Александр Яцек, представитель общества "Польша-Восток". — В принципе большинство поляков не очень-то отличают белорусов, русских и украинцев и их речь; и для большинства поляков украинец, русский, белорус – это одна нация".

Политическая линия Варшавы уже давно играет с историческими допущениями, взять хотя бы сомнение здешних властей, что Освенцим освободили красноармейцы. Ксенофобские высказывания звучат в эфире польского ТВ, печатаются на страницах польских газет и транслируются в польском интернете. И кто-то, вероятно, эти высказывания воспринимает слишком буквально.

И все же, несмотря на общую русофобскую повестку, большинство поляков все же осуждают поведение радикалов. Да и законодательство будет не на стороне нападавших; за подобные преступления на национальной почве в Польше предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.