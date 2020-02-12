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12 февраля 202002:01

В Татарстане выплатят дополнительную единовременную помощь ветеранам

В Татарстане выплатят дополнительную единовременную помощь ветеранам

В Татарстане к юбилею Победы местные власти решили выплатить дополнительную единовременную помощь ветеранам. Об этом на встрече с ними сегодня рассказал глава республики Рустам Минниханов.

По 25 тысяч рублей получат участники войны, несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Из федерального бюджета всем этим людям также будет перечислено ещё по 75 тысяч, то есть в итоге они получат по 100 тысяч рублей.

Кроме того, по пять тысяч будет положено труженикам тыла и вдовам участников войны. Эту дополнительную поддержку получат более 34 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24".

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