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12 февраля 202008:31

Эксперты: россияне легче расстаются с деньгами при бесконтактной оплате

В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в магазинах одежды и обуви он выше в 5 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, сравнив платежи за 2019 год на сайтах и в приложениях через системы Apple Pay, Google Pay и другими способами.

Конверсия платежей через Apple Pay и Google Pay достигает 94%, а то, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, объясняется легкостью совершения покупки — не надо доставать карту и вводить данные, комментирует Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег.

Эксперты подсчитали, что чаще всего бесконтактную оплату подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через сервисы. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья — в каждой категории по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Самый большой оборот бесконтактных платежей среди российских сайтов аналитики зафиксировали в 2019 году у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. Это общероссийский тренд. Исключение — Москва, где лидерами по этому показателю стали сервисы, которые продают билеты в кино, театры, музеи и на концерты. По России такие площадки занимают второе место по обороту бесконтактных платежей.

В прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию — 9766 рублей. Суммы при оплате картами, через интернет-банкинг и другими способами были в 3 раза меньше ­— в среднем по 3202 рубля. На втором месте по среднему чеку оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей (9579 рублей при бесконтактной оплате и 5068 рублей при оплате другими методами). В интернет-магазинах одежды и обуви средний чек при бесконтактном расчете был в 5 раз выше, чем в остальных случаях, — 5759 против 1123 рублей.

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8103 рубля), в Воронеже и Перми — сайты кредитных организаций (10 539 и 5263 рубля соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.

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