Новый коронавирус получил имя COVID-19

В Женеве завершается глобальный форум по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, его проводит Всемирная организация здравоохранения. Собрались около четырехсот экспертов из разных стран мира. Россию представляет делегация Роспотребнадзора.

400 участников со всего мира и ни одной маски. В зале только врачи и ученые, и сам их внешний вид уже обнадёживает. На документах все еще написано "новый коронавирус", но первым делом эксперты решают дать ему собственное название.

"Теперь у заболевания есть имя. COVID-19. Где CO означает корона, VID — вирус и D — болезнь", — сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.



По окончании ежедневного брифинга у главы ВОЗ ни минуты. Нам Тедрос Гебрейесус только успевает сказать одно слово, но по-русски

- Thank you, thank you, спасибо.