Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой размер задолженности достигнут впервые.

Ситуация кардинально не меняется с каждым годом: количество должников может незначительно сокращаться иногда, но сумма неуклонно растет. По сравнению с 2012 годом общий долг россиян по алиментам увеличился в 7,5 раза.

Например, по итогам 2019 года ФССП вела 806,4 тысяч дел о взыскании платежей по алиментам. Это меньше, чем в 2018 году (825,5 тысяч). Но при этом средняя сумма долга увеличилась на 27 тысяч до 189 тысяч рублей.

В 2019 году приставы взыскали 52 миллиарда рублей с 764 тысяч должников, согласно отчету приставов, который цитирует издание "Известия".