10 самых развитых стран Африки в 2020 году

Африка – это, пожалуй, самый активно развивающийся континент на планете. Он привлекает инвесторов, так как возможности для роста здесь огромны.

Однако, чтобы адекватно оценить перспективы, необходимо опираться на данные об уровне развития той или иной страны.

Эксперты отмечают, что сложно сравнивать африканские страны с европейскими, так как уровень развития совершенно разный.

Тем не менее, Программа развития ООН публикуют данные о состоянии африканских стран, прежде всего, в рамках Human Development Index (индекс развития человеческого потенциала, HDI). Этот индекс отображает ряд параметров, включая уровень здравоохранения, образования и продолжительность жизни.

Важным при оценке экономической ситуации в африканских странах также является индекс ведения бизнеса Doing Business Index (DBI) и другие параметры (ВВП, ВНД на душу населения).

Ниже мы расскажем о 10 самых развитых странах Африки.

1. Сейшелы

Ожидаемая продолжительность жизни: 73.7

ВВП: 1.486 миллиардов долларов

ВНД на душу населения: 26 077 долларов

2. Маврикий

Ожидаемая продолжительность жизни: 74.9

ВВП: 12.34 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 20 189 долларов

3. Алжир

Ожидаемая продолжительность жизни: 76.3

ВВП: 170.41 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 13 802 долларов

4. Тунис

Ожидаемая продолжительность жизни: 75.9

ВВП: 75.9 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 10 275 долларов

5. Ботсвана

Ожидаемая продолжительность жизни: 67.6

ВВП: 67.6 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 15 534 долларов

6. Руанда

Ожидаемая продолжительность жизни: 67.1

ВВП: 9.14 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 1 990 долларов

7. Габон

Ожидаемая продолжительность жизни: 66.5

ВВП: 14.62 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 16 431 долларов

8. ЮАР

Ожидаемая продолжительность жизни: 63.4

ВВП: 349.4 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 11 923 долларов

9. Египет

Ожидаемая продолжительность жизни: 71.7

ВВП: 235.4 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 10 355 долларов

10. Марокко

Ожидаемая продолжительность жизни: 76.1

ВВП: 109.1 миллиардов долларов

ВНД на душу нас: 7 340 долларов