Александр Емельяненко начал подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в рамках подготовки к бою с соотечественником Магомедом Исмаиловым провел первую тренировку в клубе "Ахмат" в Грозном.

Поединок состоится 3 апреля и пройдет на "ВТБ Арене" в Москве в рамках турнира ACA 107. Ранее Александр заявил, что победит Магомеда, так как тот не умеет драться и выдохнется через 20 секунд боя.

Стоит отметить, что Емельяненко-младший, попадающий в различные скандальные истории, связанные с употреблением спиртного, поспорил на собственный автомобиль, что в течение года не будет пить алкоголь.

Напомним, на данный момент в активе 38-летнего Александра 36 боев, в которых он отметился 28 победами (20 – нокаутом), один поединок завершил ничьей, а еще семь боев проиграл. Исмаилов же в 18 боях победил 15 раз, единожды свел бой к ничьей и еще дважды проиграл.