Два взрыва прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме

В офисе почтовой компании в Амстердаме ранним утром в среду прогремели два взрыва. Предположительно, взрывные устройства находились в посылках или письмах, на месте работают взрывотехники, сообщает NOS.nl.

Взрывы прогремели около 8 часов утра по местному времени в бизнес-парке "Слотердейк" в западной части города. По предварительным данным, сработали взрывные устройства в помещении, где сортируют почтовые отправления. Никто не пострадал.

В минувшем январе пять фирм в Амстердаме, Роттердаме, Маастрихте и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. Отправителей так и не удалось задержать.

Правоохранители пока не сообщают, связаны ли сегодняшние взрывы с письмами, отправленными месяцем ранее.