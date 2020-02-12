Житель Владивостока кругами гонял от полицейских, а потом убежал по льду в море

Погоня на улице Леонова началась, по информации ГТРК "Владивосток", восстановившего ночные события, с того, что водитель на автомобиле Toyota Prius стал расталкивать на парковке другие машины. Жители вызвали полицию, после чего наряд ППС аккуратно преследовал нарушителя, ездящего кругами.

После того, как беглеца почти удалось запереть, полицейские предприняли штурм легковушки, однако водитель пошел на крайние меры и, ударясь о другие машины, вырвался из западни и под звуки выстрелов понесся к морю.

Выехав на лед, водитель просто бросил автомобиль и побежал по замерзшей воде в сторону мыса Песчанный.

К настоящему времени полицейские пока не нашли нарушителя, однако установили его личность — им оказался 37-летний местный житель. Автомобиль, на котором беглец устроил гонки, был арендован и ему не принадлежал.