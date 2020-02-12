Мосбиржа предложит россиянам торги валютой лотами менее одной тысячи долларов или евро

Московская биржа планирует предложить во втором квартале торги "микролотами" валюты в размере менее одной тысячи долларов или евро. Россиянам станет проще покупать или продавать валюту на бирже по выгодному курсу.

"Для повышения удобства работы для таких клиентов мы работаем над запуском микролотового режима торгов с возможность торговать объемами до 1 тысячи долларов или евро. Старт торгов в новом режиме запланирован на второй квартал 2020 года", — заявил РИА Новости директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин.

Сейчас на Московской биржи можно покупать или продавать валюту лотами по 1 тысячи долларов или евро. По биржевым данным, количество россиян, совершавших такие сделки на Московской бирже, в январе удвоилось по сравнению с январем 2019 г. и превысило 134 тысячи человек.

"На валютный рынок приходит массовый клиент, основная цель — конвертация небольших объемов", — отметил Скабелин. Доля таких сделок физлиц в объеме торгов составляет 8 процентов от операций спот. Оборот операций физлиц по конвертации валюты превысил 10 триллионов рублей, по данным Московской биржи.

Количество активных счетов физлиц на Мосбирже выросло за год в 5 раз — в январе 2018 года было 26,875 тысячи, а в январе 2020 года – 146,57 тысячи.