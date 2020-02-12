Роботы-аналитики разбираются в покупке акций лучше людей

Автоматизация давно затронула сектор финансовых услуг. Алгоритмы используются в качестве замены (но пока частичной) трейдерам и финансовым консультантам. Искусственный интеллект может анализировать данные из баз, подшивок и внутренней документации и потом составлять биржевые отчеты для банков. Программное обеспечение может быстро и дешево генерировать информационные сводки, что позволяет компаниям публиковать больше отчетов и маркетинговых материалов.

В долгосрочной перспективе, согласно исследованию Индианского университета, роботы-аналитики, по всей видимости, дают более выгодные рекомендации по акциям, чем аналитики-люди.

Исследователи изучили 76 568 отчетов, выпущенных семью компаниями, использующих роботов-аналитиков в период с 2003 по 2018 год, и опубликовали свои предварительные результаты.

Они установили, что портфели акций, собранные на основе рекомендаций от робо-аналитиков, доходнее тех, что составлены аналитиками-людьми. Это позволяет предположить, что рекомендации робо-аналитиков по покупке акций являются более выгодными.

Более того, исследователи обнаружили, что робо-аналитики в совокупности обеспечивают более сбалансированное распределение рекомендаций по покупке, удержанию и продаже, чем люди-аналитики, и в меньшей степени полагаются на периодические отчеты о прибылях компаний при проведении своего анализа.

Роботов-аналитиков также следует отличать от их близких "родственников" — роботов-консультантов.

Несмотря на схожесть между ними, робо-аналитики, как правило, более глубоко погружаются в исследование документов и баз Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для анализа финансов компаний, в то время как роботы-консультанты, как правило, выполняют более грубые задачи, такие как определение стратегий распределения активов на основе анкетирования.

Однако финансовые аналитики, обеспокоенные потерей работы, пока не должны бить тревогу.

С одной стороны, роботы, похоже, не превосходят человеческих аналитиков, когда речь заходит о другой стороне работы: рекомендациям по продаже акций. Исследование не выявило "никаких доказательств", указывающих на то, что рекомендации роботов-аналитиков по продаже становятся более выгодными, чем рекомендации от аналитиков-людей.

Более актуальным является вопрос о том, насколько серьезно инвесторы относятся к рекомендациям от роботов. Более того, есть вероятность, что роботы-консультанты могут стать доминирующей силой на Уолл-стрит.

К примеру, казалось бы, традиционно консервативный Goldman Sachs разработал рыночного робота-консультанта. Автоматизированная платформа может быть частично основана на алгоритмах, которые Goldman приобрел вместе с компанией по управлению финансами United Capital за $750 млн. в мае прошлого года. Goldman Sachs также рассматривает возможность запуска своих робототехнических разработок для финансовых консультантов на платформе United Capital.