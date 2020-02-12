В Петербурге женщина с подозрением на коронавирус сбежала из карантина

Жительнице Санкт-Петербурга, у которой врачи заподозрили коронавирус, грозит административная ответственность за самовольный уход из стационара.

Пациентка сбежала из Боткинской больницы, взломав электронный замок изолированного бокса. Под наблюдением врачей она должна была находиться в течение 14 дней, так как приехала из Китая с симптомами респираторной вирусной инфекции.

"Ей дали предписание, которое она не имела права нарушать. Согласно КоАП РФ, к ней будет применена мера в виде штрафа от 300 до 500 рублей", — сообщила "Интерфаксу" руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Согласно действующему в настоящее время постановлению главного государственного санитарного врача России, все лица с подозрением на коронавирусную инфекцию должны быть немедленно изолированы. В Боткинской больнице остаются 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших из Китая.

Между тем, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в России больше нет. В Забайкалье врачи выписали из больницы китайца, которого госпитализировали с коронавирусом в конце января. Анализы показали отсутствие инфекции в организме. Ранее в Тюмени был выписан еще один пациент с таким же диагнозом — в настоящий момент девушка чувствует себя хорошо.