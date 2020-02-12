Глава Минтруда Котяков: бедность - одна из острейших проблем в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал бедность населения одной из наиболее острых проблем России.

"В первую очередь, это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности", — отметил Котяков, сообщает РИА "Новости". По словам министра, проблема бедности носит комплексный характер, для ее решения необходимо работать над повышением уровня доходов граждан.

По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась в первом полугодии 2019 г. на 200 тыс. человек до 19,8 млн человек, уровень бедности вырос с 13,3% до 13,5%.

Еще одна острая проблема — снижение рождаемости в России, подчеркнул Котяков. По данным Росстата, естественная убыль населения России составила в январе-октябре 2019 г. 259,6 тыс. человек, это самый высокой показатель за последние 11 лет.