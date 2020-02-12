Вылечившийся от коронавируса гражданин КНР остался в Чите и ждет воссоединения с семьей

Гражданин Китая Ван Юньбинь, выписанный из краевой инфекционной больницы после лечения от коронавируса, намерен остаться в Чите и ждать воссоединения с семьей. Его жену и ребенка должны выписать 14 февраля по окончании карантина.

Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников, навещавший чету китайца в больнице.

Он подробно рассказал о том, как проходило лечение.

"При поступлении состояние пациентов было ближе к удовлетворительному. Тяжелых симптомов не наблюдалось. И никаких особых симптомов, указывающих на коронавирус, у пациентов не было отмечено. Были банальные явления ринита и катаральные. Правда, у ребенка наблюдалась температура, а также кашель и рвота", — рассказал Кожевников.

Министр отметил, что после получения положительного результат на коронавирус, семью разделили по разным боксам. Жена и дочь Ван Юньбиня не заразились от него, но были отправлены на карантин, как контактирующие с больным лица.

Тактика ведения лечения, по словам Кожевникова, не отличалась от обычной противовирусной терапии. При этом были использованы все рекомендации министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к врачам, в тот же день его госпитализировали и выявили заражение новым коронавирусом.

Напомним, что в конце января в России обнаружили два случая заражения коронавирусом — у граждан КНР в Забайкальском крае и в Тюменской области. В данный момент оба пациента здоровы и выписаны из больниц.

Таким образом, в России больше нет инфицированных коронавирусом.

В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 45 тысяч случаев этого заболевания. 1114 человек скончались, выздоровели около пяти тысяч человек. Иностранные государства продолжают эвакуацию своих граждан из Китая.