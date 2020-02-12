В Сеть попало видео из ночного клуба с танцующим Владимиром Зеленским

В соцсети попало видео из ночного клуба, на котором в зажигательно танцующем молодом мужчине в черной футболке легко угадывается нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Рядом с ним танцуют другие люди, в кадр также попала женщина, похожая на его жену Елену.



Пользователь, разместивший это видео, сообщает, что оно было сделано еще до того, как Зеленский стал украинским президентом.

В начале февраля сообщалось, что во время визита в Ватикан Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского Франциска