Сбежавшая жена: пока муж был в море, мать тройняшек могла попасть в секту

В "Прямом эфире" разбираются в ситуации семьи Трубкиных из Туапсе. Мать тройняшек Екатерина пропала при загадочных обстоятельствах через пару дней после возвращения из рейса мужа-моряка.

Сергей рассказал, что жена ушла из дома без детей, в легкой одежде, не взяв даже мобильный телефон. Тысячи волонтеров искали молодую мать, а через 12 дней обнаружили ее в районе Сочи, на границе с Абхазией.

Однако через день Катя вновь сбежала. Вскоре ее нашли в больнице. Тогда женщина рассказала, что муж ее бьет и угрожает убийством.

Сергей уверяет, что хоть их совместная жизнь с Екатериной и не была гладкой, но он по-прежнему ее любит и сильно переживал, когда она пропала.

Екатерина пытается заверить, что она не наркоманка, не алкоголичка и не мать-кукушка, которая бросила своих детей, но после побоев мужа у нее начались провалы в памяти, и она не всегда осознает свое местонахождение.

Тем временем, брат Екатерины рассказал, что после возвращения Сергея из рейса между супругами был серьезный скандал, причины которого он не знает.

Мать же Сергея, со своей стороны, утверждает, что Екатерина попала под влияние сектантов. Женщина сообщила, что Катя уходила с детьми из дома на целый день — причем, за ними якобы приезжал некий мужчина, а также отдавала посторонним людям дорогие вещи и золотые украшения.

Могла ли мать тройняшек попасть под влияние сектантов, пока муж был в море? Или действительно он – домашний тиран?

Что обнаружил Трубкин в доме, когда вернулся из рейса, и что заставило Екатерину бросить детей и мужа и пытаться сбежать от всех?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".