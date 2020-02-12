Фильм "Форрест Гамп" впервые покажут на больших экранах России

Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны. Мировая премьера ленты состоялась в июне 1994 года, но не попала в широкий прокат России.

Главным героем фильма является Форрест Гамп, которого сыграл Том Хэнкс. Персонаж отличается слабоумием, но при этом имеет большое сердце, благородство. Каким-то образом Гампу удается добиться успеха в жизни: он превращается в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Но метаморфоза не мешает ему оставаться таким же безобидным, добрым, наивным человеком.

Фильм планируют показать на языке оригинала с субтитрами в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах России, сообщает "Интерфакс".

Именно благодаря культовой ленте мир узнал, что жизнь словно коробка шоколадных конфет — никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. "Форрест Гамп" удостоился шести премий "Оскар" за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль, адаптированный сценарий, монтаж, визуальные эффекты. Кинолента стала самой удачной для Роберта Земекиса.