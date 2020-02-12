12 февраля 202022:27

Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Global Look Press

В Роттердаме завершилась встреча второго тура теннисного турнира серии ATP 500 между россиянином Кареном Хачановым и Даниэлем Эвансом из Великобритании. Для выявления победителя соперникам пришлось сыграть все три сета. Британец выиграл два из них и вышел в четвертьфинал соревнований.

Первая партия осталась за Хачановым – 6:4. Однако в двух последующих сильнее был уже Эванс – 6:3, 6:4. В следующем круге теннисист из Великобритании сыграет с победителем матча между французами Жилем Симоном и Гаэлем Монфисом.

Напомним, что призовой фонд турнира в Роттердаме превышает два миллиона евро.

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