Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме

В Роттердаме завершилась встреча второго тура теннисного турнира серии ATP 500 между россиянином Кареном Хачановым и Даниэлем Эвансом из Великобритании. Для выявления победителя соперникам пришлось сыграть все три сета. Британец выиграл два из них и вышел в четвертьфинал соревнований.

Первая партия осталась за Хачановым – 6:4. Однако в двух последующих сильнее был уже Эванс – 6:3, 6:4. В следующем круге теннисист из Великобритании сыграет с победителем матча между французами Жилем Симоном и Гаэлем Монфисом.

Напомним, что призовой фонд турнира в Роттердаме превышает два миллиона евро.