Пляжный футбол. "Локомотив" и "Спартак" стартовали с побед на клубном чемпионате мира

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу. В нем принимают участие сразу два российских клуба – столичные "Локомотив" и "Спартак". Обе команды начали турнир с победы.

Красно-белые, выступающие в группе В, оказались сильнее швейцарского "Грассхоппера" со счетом 8:1. "Железнодорожники" в группе А разгромили турецкий "Аланьяспор" – 14:4.

13 февраля спартаковцы встретятся с бразильским "Фламенго", а "Локомотив" проверит себя в противостоянии с испанским "Леванте".