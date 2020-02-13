Гол Зе Луиша помог "Порту" выйти в финал Кубка Португалии

Экс-спартаковец Зе Луиш стал автором одного из голов "Порту" в ответной игре 1/2 финала Кубка Португалии против "Академико Визеу". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "драконов". По итогам двух матчей "Порту" вышел в финал турнира.

Помимо Зе Луиша в составе победителей мячи забили Алекс Теллес и Сержиу Оливейра. В первой полуфинальной игре команды разошлись миром – 1:1.

В финале "драконы" встретятся со своим извечным соперником – лиссабонской "Бенфикой". В полуфинальной серии "орлы" оказались сильнее "Фамаликана" (3:2, 1:1).