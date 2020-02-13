Дефицит бюджета США стал максимальным с 2011 года

Зияющая дыра в дефиците бюджета США увеличивается с каждым месяцем.

Минфин страны опубликовал данные за январь, согласно которым власти потратили на $32,6 миллиарда больше, чем заработали.

Таким образом, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше ожиданий.

Совокупный дефицит бюджета за начала финансового года — в Штатах он начинается в октябре — достиг $389 миллиардов, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Более того, по прошествии трети года, дефицит стал максимальным с 2011-го, когда Штаты все еще тратили колоссальные средства на борьбу с последствиями финансового кризиса.

Тогда по итогам года расходы превысили доходы на $1,3 триллиона, однако сейчас пока никто из экспертов не ожидает, что к концу года цифра будет такой же заоблачной.

Тем не менее, уже сейчас многие аналитики говорят, что траты правительства настолько велики, что складывается впечатление, как будто США борются с кризисом или пытаются предотвратить финансовые потрясения.