Отлетались: 12 авиакомпаний, которые прекратили работу за последний год

Последний год был очень тяжелым для авиационной отрасли, отмечают эксперты. С одной стороны, лидеры индустрии продемонстрировали значительный рост, увеличение уровня лояльности пассажиров, а также новые возможности для развития бизнеса.

Тем не менее, были и такие игроки, которые не смогли удержаться на плаву и в итоге были вынуждены закрыть бизнес, причем среди них оказались авиакомпании, которые известны во всем мире.

Банкротства, плохое управление, высокая конкуренция и неожиданные факторы вынуждали авиакомпании закрываться и распродавать активы.

Ниже мы расскажем о 12 коммерческих авиакомпаниях, которые были вынуждены прекратить свое существование в течение последнего года.

California Pacific Airlines: январь 2019 года

Эта региональная авиакомпания, базирующаяся в штате Калифорния, США, просуществовала всего несколько месяцев, прежде чем закрылась. Авиакомпании заявила о планах по реструктуризации бизнеса, в результате чего она готова продолжать полеты, вероятно, уже в 2020 году.

Germania: февраль 2019 года

Эта берлинская авиакомпания начинала как чартерная авиакомпания, однако со временем разрослась и добилась успеха. Тем не менее, высокие цены на топливо и ряд задержек рейсов летом 2018 года сыграли с ней злую шутку.

Flybmi: февраль 2019 года

Эта британская региональная авиакомпания раньше была филиалом British Midland International. Авиакомпания связывает свою неудачу с высокими ценами на топливо, а также расходы на тарифы за выбросы углерода. Кроме того, важным фактором стал выход Великобритании из состава ЕС и связанная с этим неопределенность.

Fly Jamaica Airways: март 2019 года

Эта авиакомпания, базирующаяся в Кингстоне, Ямайка, завершила полеты из-за банальной нехватки самолетов. Это случилось через пять месяцев после того, как один из двух самолетов Boeing 767-300ER, принадлежащих авиакомпании, был поврежден в результате аварии в Гайане.

Wow Air: март 2019 года

Этот исландский лоукостер предлагал полеты между Северной Америкой и Европой по ультра-низкой цене – всего $128, с остановкой в Рейкьявике.

Wow Air начала полеты в 2012 году и расширила свой бизнес в Северной Америке в 2015 году.

Руководство компании признается, что из ошибкой было то, что они стали отходить от модели лоукоста, разнообразили флот, что привело к росту цен.

Jet Airways: апрель 2019 года

Jet Airways, базирующаяся в Мумбаи, Индия, несколько лет терпела убытки на фоне резко выросшей конкуренции со стороны молодых лоукостеров. В результате, компания прекратила полеты в апреле прошлого года.

XL Airways: сентябрь 2019 года

Французский авиаперевозчик XL Airways был вынужден прекратить полеты из-за нехватки денег, так как авиакомпания не смогла найти дополнительных инвестиций.

Aigle Azur: сентябрь 2019 года

Это еще один французский авиаперевозчик — Aigle Azur. Авиакомпания попыталась внедрить новую стратегию, используя новые маршруты и самолеты. Однако в итоге компания осталась без средств и была вынуждена прекратить полеты.

Adria Airways: сентябрь 2019 года

Эта словенская авиакомпания пыталась провести несколько реорганизаций — в начале 2000-х и в начале 2010-х годов, однако все попытки потерпели неудачу.

Thomas Cook: сентябрь 2019 года

Этой британской авиакомпании 178 лет, это одна из старейших авиакомпаний в мире. Однако авиакомпании пришлось прекратить полеты, так как она не смогла найти 249 миллионов долларов из фонда чрезвычайных расходов, несмотря на требования кредиторов.

Air Italy: февраль 2020 года

Air Italy начала полеты в 2018 году. Спустя менее двух лет после начала полетов компания заявила о планах по ликвидации.

Авиакомпания заявила, что продолжит полеты до 25 февраля. Все, что забронировал полеты после этого времени, получат возмещение от авиакомпании по требованию. Пассажиры, которые забронировали полеты на срок ранее 25 февраля, по желанию также могут получить возмещение вместо перелета.

AtlasGlobal: февраль 2020 года

Всего через день после того, как о ликвидации объявила Air Italy, турецкая авиакомпания AtlasGlobal также заявила о закрытии бизнеса.