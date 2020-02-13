Цены на жилье в Великобритании выросли максимальными темпами с 2017 года

Цены на жилье в Великобритании в январе выросли самыми быстрыми темпами почти за три года на фоне улучшения настроений среди покупателей и продавцов после декабрьских выборов в стране.

Индекс цен на жилье Королевского института дипломированных оценщиков (RICS) подскочил до +17 пунктов с -2 в декабре. Показатель достиг максимума с мая 2017 года и превысил прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.

Рост был вызван изменением ситуации в Лондоне и Юго-Восточной Англии, где ранее на цены оказывали давление более высокие налоги на покупку недвижимости и перспективы "жесткого" Brexit.

Победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах 12 декабря поддержала деловые и потребительские настроения, снизив неопределенность в отношении выхода Великобритании из ЕС.

Повышение цен в стране сопровождалось увеличением числа объектов недвижимости, выставленных на продажу, которое выросло максимальными темпами с августа 2013 года.