Уборщица отдалась воспитанникам интерната и получила шесть лет

Необычный подарок на 23 февраля двум малолетним воспитанникам интерната от уборщицы оценил Полтавский районный суд Омской области. Спустя почти год после произошедшего он вынес приговор 32-летней женщине, совратившей мальчиков 14 и 15 лет. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Срок условный.

Уборщица пригласила двух несовершеннолетних в себе домой. Здесь троица отметила День защитника Отечества, выпила и закусила. А затем женщина занялась с мальчиками сексом. Свою вину в суде уборщица отрицала. Она настаивала на том, что все происходило по обоюдному согласию, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Но в России возраст сексуального согласия наступает в 16 лет.

После "празднования" подростки вернулись в интернат и рассказали другим воспитанникам о произошедшем. Слухи дошли до директора интерната, который настоял на увольнении уборщицы. Она настаивала, что в интернате со своими партнерами не пересекалась, а познакомилась на улице поселка и дала одному из них свой телефон. После этого подросток и женщина долго переписывались, прежде чем она пригласила его к себе в гости. А в гости подросток пришел не один, а с приятелем. Еще одного мальчика, заглянувшего на огонек, женщина прогнала, потому что он ей не понравился.

Теперь женщине пришлось отвечать за свою легкомысленность и перед судом. Осужденная живет одна, воспитывая своего шестилетнего ребенка без мужа.