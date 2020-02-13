Правительство России отменило еще свыше 3,6 тысячи актов СССР

В России прекращают действие 3621 акт СССР и их отдельные положения, действовавшие с 1923 года, сообщается в постановлении правительства РФ.

"Постановлением признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус "действующие", — сообщили в правительстве.

Перечень документов опубликован на сайте правительства.

Эти документы не применялись на практике. "Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику", — отметили в правительстве.

Это второй этап отмены устаревших документов. Ранее правительство опубликовало постановление о признании с 1 февраля 2020 года утратившими силу 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений в рамках "регуляторной гильотины".

Устаревшие нормативные акты иногда противоречат и создают тяжелые условия для правительства и экономики. Решение об их отмене было принято в рамках "регуляторной гильотины".