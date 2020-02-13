ЧП на Забайкальской железной дороге: с рельсов сошли вагоны с углем. Как передает ГТРК "Амур" со ссылкой на пресс-службу железнодорожников, информация о происшествии поступила около полуночи.

В результате аварии с путей на перегоне между станциями Ерофей Павлович и Сегачама в Сковородинском районе Амурской области сошли семь вагонов, перевозивших уголь. На место прибыли специальные восстановительные поезда для ликвидации последствий ЧП. К счастью, пострадавших нет. Экологии ущерб не нанесен, сообщили в пресс-службе железной дороги.

Работы на месте схода вагонов продолжаются. Движение пассажирских поездов нарушено не было. Вся информацию о возможных изменениях в перевозках публикуется на сайте Забайкальской железной дороги. Теперь следствию предстоит разобраться в причинах произошедшего.