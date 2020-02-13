Мишустин: ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8 процентов

Ипотека в России остается дорогой и необходимо изменить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава правительства поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину "проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент" (цитата ТАСС).

Ставки по ипотеке второй год подряд обновляют исторический минимум и в декабре достигла 9 процентов, но этого недостаточно. Действующие ставки не могут значительно улучшить жилищные условия граждан. Ипотека остается очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8 процентов, считает Мишустин.

По оценке Минфина, ставки по ипотеке снизятся к концу 2020 года до 7-8 процентов.

В декабре 2019 года доля ипотечного жилищного кредитования составила 25 процентов от общего объема кредитования физических лиц в России, по оценкам Банка России. Общая задолженность по ипотечному жилищному кредитованию в рублях и иностранной валюте на 1 января 2020 года составила 7,7 триллиона рублей и выросла с начала 2019 года на 1,1 триллиона рублей.