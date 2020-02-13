Израиль показал работу нового противодронного лазера

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense System продемонстрировала испытания своей новой системы Drone Dome. Это небольшой лазер, который установлен на внедорожнике. Его основная задача — уничтожение небольших беспилотников.



В частности, в рекламном ролике показано, что лучевая пушка способна сжигать даже маневрирующих дронов и сбивать рой из трех квадрокоптеров.

Ранее стало известно об испытании израильской армией небольшого лазера, предназначенного для перехвата специфических целей: воздушных шаров с горящей паклей или взрывчаткой, который запускают радикалы из сектора Газа.

Как утверждают военные, за три недели испытаний они сбили около 70 подобных шаров. Однако лазер все еще нуждается в доработке.