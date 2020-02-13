Исследования показывают катастрофическое падение числа насекомых в мире

Два научных исследования численности насекомых, которые погибают от автомобилей, выявили сильнейшее снижение их численности в Европе за последние два десятилетия, пишет The Guardian.

Результаты исследований добавили опасений по поводу вероятного "апокалипсиса насекомых", который угрожает колапсом в мире природы, от которого зависит вся жизнь на земле.

При исследовании количества насекомых, которые сталкиваются с лобовым стеклом автомобилей в сельской местности Дании, специалисты проанализировали данные, собираемые каждое лето с 1997 по 2017 год. В результате выяснилось, что численность насекомых за этот период упала на 80 процентов.

Во втором исследовании, проведенном в графстве Кент в Великобритании в 2019 году, были изучены данные, которые собирались в специальной сетке над автомобильным номеров. Выяснилось, что количество сталкивающихся с автомобилями насекомых сократилось с 2004 года на 50 процентов.

Пол Тинсли-Маршалл из Kent Wildlife Trust отметил, что такое различие чрезвычайно важно, потому что оно отражает закономерности падения (числа насекомых), о чем сообщалось ранее в других научных работах, а насекомые крайне необходимы для пищевых цепочек и существования жизни на земле.

"Это довольно ужасно", — подчеркнул специалист.

Андерс Папе Меллер из Университета Париж-юг во Франции сообщил, что большинство ученых-натуралистов, отмечали подобное снижение количества насекомых на протяжении долгого времени.

"Мои коллеги помнят, как отправляясь на летние каникулы в детском возрасте, их родителям приходилось останавливать машину, чтобы почистить ветровое стекло для продолжения поездки. Сейчас такой проблемы, конечно, нет", — отметил ученый.

В Германии и Пуэрто-Рико зарегистрировано сокращение численности насекомых, и в первом глобальном научном обзоре, опубликованном в феврале 2019 года, говорилось, что повсеместные сокращения могут вызвать "катастрофический коллапс природных экосистем".

Насекомые опыляют три четверти посевов, и другое недавнее исследование показало повсеместную гибель таких насекомых по всей Великобритании.

Причинами снижения являются разрушение естественной среды обитания, пестициды и последствия климатического кризиса. Световое загрязнение также было названо ключевым "источником апокалипсиса насекомых".