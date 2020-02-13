Крупнейший аэропорт России станет частным

Аэропорт "Шереметьево" станет полностью частным: сейчас государству принадлежит менее трети акций в крупнейшем аэропорте страны.

Росимущество получило заявку от частных акционеров — ООО "Шереметьево холдинг" — на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево", сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

"Шереметьево холдинг" владеет 66,1 процента акций "Шереметьево", Росимуществу принадлежат 30,46 процентов.

"Шереметьево холдинг" принадлежит кипрской TPS Avia Holding, которая через траст представляет интересы Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и Аркадия Ротенберга.

Остальными акциями аэропорта владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

В конце 2019 года стало известно о включении аэропорта "Шереметьево" в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

"Шереметьево" занимает восьмое место в топ-10 европейских аэропортов. По итогам 2019 года пассажиропоток через аэропорт вырос на 9 процентов до 49,9 миллиона пассажиров. "Шереметьево" признан лучшим аэропортом мира по результатам глобального аналитического исследования британской компании Stasher.