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Обмен санкциями 51 минута назад

13 февраля 202018:23

США ввели санкции против трех российских компаний

фото: pixabay.com

США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал американский департамент.

Помимо ряда китайских, турецких и иранских компаний, двухгодичные санкции коснулись и трех российских. Речь идет о "Кумертауском авиационном производственном предприятии", военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторском бюро приборостроения".

Все эти организации по мнению Вашингтона нарушают американское законодательство, запрещающее помогать создавать оружие массового уничтожения таким странам, как Иран, Северная Корея и Сирия.

В чем именно заключаются претензии к трем российским компаниям, внешнеполитическое ведомство США не сообщило.

Санкции включают в себя запрет на покупку в США любой продукции организации, попавшей в черный список, а также продажу ей оружия и военной техники, оказание иной помощи.

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