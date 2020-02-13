13 февраля 202021:36 Татьяна Ремезова

Снижение ставок ипотеки, лекарства и маткапитал: Мишустин дал поручения правительству

Снижение ставок ипотеки, лекарства и маткапитал: Мишустин дал поручения правительству

Материнский капитал, дефицит лекарств, переход Сбербанка под контроль правительства. Заседание кабинета министров, посвященное поправкам в бюджет, вышло далеко за рамки сухих прогнозов и цифр. Начали с одной из самых народных тем — ипотеки, которую премьер Михаил Мишустин признал очень дорогой.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличить к 2024 году ввод в строй жилья с 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. Но кто купит это построенное жилье при нынешней ипотечной ставке 9 процентов?


Это, конечно, уже не 16 процентов, которые были в 2006 году. Есть льготная ипотека: 6 процентов — для семей с детьми, 3 процента — на селе, 2 — на Дальнем Востоке. Но для большинства-то семей и 9 процентов — тяжелое бремя.

"В целом ипотека остается очень дорогой. И здесь президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов. Необходимо сделать так, чтобы банков не было возможности накручивать ставку. Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства активней использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности", — сказал Михаил Мишустин.

Многие банки не сообщают, что взятый ранее кредит можно рефинансировать, то есть взять заново по более низкой ставке и уменьшить ежемесячный платеж. Премьер поручил своим замам вместе с Центробанком упростить этот процесс и предоставлять людям больше информации.

Более 90 миллионов россиян хранят деньги в Сбербанке, поэтому его судьба касается практически каждого. Сейчас контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит ЦБ. Правительство купит этот пакет за примерно 2,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Со стороны простого вкладчика это выглядит как перекладывание из одного госкармана в другой. Зачем это делается и как отразится на состоянии самого ФНБ?

"Первое: надежность вложения средств Фонда национального благосостояния, получаем хороший актив, которые платит нам дивиденды и приносит доходность. Второе: мы за счет прибыли, которая образуется у Центрального банка, получаем доходы в бюджет в течение нескольких лет, направляемых их на финансирование Послания. Мы получаем только плюсы как для правительства, для Центрального банка и для вкладчиков Сберегательного банка", — поясняет министр финансов России Антон Силуанов.

То есть прибыль от продажи пойдет на реализацию Послания президента — помощь семьям с детьми, модернизацию больниц и поликлиник, горячее питание в школах, льготные лекарства.

Дефицитные импортные препараты для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы будут закуплены за счет правительства. Документ премьер уже подписал.

"Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов, — напомнил Мишустин. – И здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором. Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны больным детям, по жизненным показаниям. Татьяна Алексеевна, очевидно, что проблема требует системного решения. Я просил бы вас следить за потребностью в таких лекарствах, особенно, если у нас пока нет качественных отечественных аналогов и в случае необходимости реагировать максимально оперативно".

На социальные меры Послания в бюджет добавят около двух триллионов рублей.

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