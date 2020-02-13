Кубок IBU. Павлова вторая в суперспринте, Стрельцов - третий

Параллельно с чемпионатом мира по биатлону в итальянском Мартелле проходит очередной этап Кубка IBU. В четверг, 13 февраля, прошли женский и мужской суперспринты. У россиян две медали: Евгения Павлова – вторая, Кирилл Стрельцов – третий.

Победу в женской гонке одержала представительница сборной Швеции Ингела Андерссон, стрелявшая точно и показавшая время 16 мин. 5,1 сек. Павлова с точной стрельбой вторая, швейцарка Эми Басерга – третья. Наша Виктория Сливко на 4-м месте, Анна Никулина – на 7-м, Ульяна Кайшева – на 8-м, Анастасия Поршнева – на 14-м, Полина Шевнина – на 22-м.

У мужчин сильнейшим стал норвежец Вебьорн Сорум, не допустивший промахов. Его время – 14 мин. 51,1 сек. Немец Симон Шемп на 2-м месте, Стрельцов – на 3-м. Еще один россиянин Василий Томшин замкнул Топ-10, Карим Халили – 20-й, Дмитрий Иванов – 25-й.