Мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке, задержан

Мужчина, устроивший стрельбу возле университета Чулалонгкорна в Бангкоке, задержан полицией. Очевидцы рассказали, что сначала он палил в воздух, а потом начал стрелять по прохожим. Всего он сделал до 50 выстрелов, передает РИА Новости. Пострадавших нет.

Известно, что преступник — 44-летний Эккачай Чаруексип – поссорился с близкими и ушел из дома. В СМИ размещена его фотография: он запечатлен в шортах и футболке, к вырезу которой привешены очки. Лицо злоумышленника заретушировано. Позади видны силуэты спецназовцев.

8 февраля в таиландском городе Корат капрал расстрелял 26 человек, более 60 были ранены.