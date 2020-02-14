На космодроме Восточный будут калибровать космические приборы

На космодроме Восточный открылась собственная метрологическая база. Благодаря этому появилась возможность калибровать космические приборы не в других регионах, а сразу на месте. Это должно значительно сократить сроки обследований, а также расходы, сообщает ГТРК "Амур".

Штат новой метрологической службы уже укомплектован, здесь установлено новейшее оборудование. Для этих целей был построен целый комплекс зданий. Всего на космодроме приведут поверку более пятнадцати тысяч средств измерений. Обследовать приборы будут по целому ряду показателей, среди них — температура, сила, давление, электрическая, магнитная и радиотехническая величины, а также множество других.

В настоящий момент на Восточном уже аккредитованы четыре лаборатории. Со следующего года к этому списку прибавится еще три.

"Раньше нам приходилось отправлять приборы на космодром Байконур. Дорога в одну занимает около 8 тысяч километров. Как за ними во время транспортировки следили транспортные компании, непонятно. Теперь аппаратуру будут поверять у нас. Таким образом мы обеспечим не только скорость калибровки, но и их целостность приборов", — рассказал первый замдиректора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" Дмитрий Климов.