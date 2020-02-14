Amazon добилась приостановки миллиардного контракта Microsoft с Пентагоном

Суд в США приостановил исполнение контракта Defense Infrastructure Cloud (JEDI) стоимостью 10 миллиардов долларов между Microsoft и Пентагоном, сообщает CNBC. В Microsoft выразили сожаление в связи с решением суда. В Пентагоне подчеркнули, что уверены в своем решении заключить контракт с Microsoft.

Amazon обвиняла президента США Дональда Трампа в давлении на Пентагон в иске, направленном в конце ноября в Федеральный суд США, где компания Джеффа Безоса оспаривала решение Минобороны по контракту на создание облачной инфраструктуры хранения данных.

Согласно опубликованному документу компания утверждает, что, принимая решение заключить контракт с Microsoft, Пентагон допустил “вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS (дочерняя компания Amazon – прим. ред.) и закрывая глаза на явные недостатки в предложении Microsoft по выполнению технических требований” по контракту.

По информации источников компании из Белого дома, президент США Дональд Трамп лично распорядился вывести Amazon из списка возможных победителей в гонке за госконтракт. Компания Amazon, крупнейшим акционером которой является самый богатый человек планеты Джефф Безос, сразу же забила тревогу. Дело в том, что у Безоса неприкрытый конфликт с Трампом. СМИ Безоса постоянно поливают главу Белого дома грязью. Трамп отвечает им взаимностью. И вот Amazon не без оснований заподозрила, что решение было принято не по рыночному принципу, а по звонку сверху.

Компания выпустила соответствующее заявление, где утверждается, что если бы Пентагон принимал решение только исходя из оценки конкурентных предложений, то оно, очевидно, было бы иным. То есть Amazon прямо обвинила Дональда Трампа в давлении на оборонное ведомство при принятии решения.

По мнению Amazon, ошибки Пентагона являются не только результатом “произвольного или неправомерного” принятия решения.

“Они были результатом ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который то и дело критиковал (Amazon – прим. ред.) как на публике, так и за кулисами, чтобы увести контракт на программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) от AWS, чтобы навредить считающемуся его политическим врагом Джеффри Безосу, основателю и исполнительному директору материнской компании AWS – Amazon.com, Inc”, – говорится в документе.

“Вопрос заключается в том, следует ли разрешать президенту Соединенных Штатов использовать бюджет министерства обороны для достижения своих личных и политических целей”, – добавляет компания.