Зарегистрирован российский тест на коронавирус

Тест-система для выявления РНК нового коронавируса, разработанная Государственным научным центром "Вектор", получила регистрационное удостоверение, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, тест-система, основанная на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР) имеет ряд преимуществ — высокую чувствительность (обнаружение до 500 вирусных частиц), а также быстрый результат (4-8 часов).

В ведомстве отметили, что все региональные отделения Роспотребнадзора обеспечены тест-системами для диагностики и выявления нового коронавируса.

Власти КНР зафиксировали вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) в крупном городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Согласно последним данным, жертвами вируса в Китае стали 1380 человек, выздоровели 6700 человек, инфицированы более 63 тысяч.