На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

Бывший старший прокурор Северной Осетии Игорь Чельдиев дает показания по поводу страшной находки, сделанной оперативниками на принадлежащей ему даче. На участке в селе Кобань, по данным ТАСС, они обнаружили закопанное тело его гражданской жены Ирины Боженко с проломленным черепом.

Женщина пропала еще 4 января. По утверждению Чельдиева, который и обратился в полицию, 44-летняя Ирина ушла из дома, прихватив в собой российский и заграничный паспорта, после чего не выходила на связь. Спустя месяц с небольшим следователи, как сообщает "Коммерсант", обратили внимание на земляную насыпь у забора на даче экс-прокурора, а когда стали докапываться, Чельдиев признался, что сам закопал возлюбленную. О мотиве поступка ничего не сообщается.

С его слов следовало, что Ирина упала с лестницы, ударилась головой и скончалась на месте. Эксперты обнаружили черепно-мозговую травму, но по их данным, она была нанесена стоящей рядом с камином кочергой.

Было возбуждено дело об убийстве, Чельдиева, который покинул свой пост в 2019 году и критиковал вышестоящих коллег, взяли под стражу.